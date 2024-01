Erland Berg

Kantor Hans Möller inledde med att på orgel spela You raise me up varefter Håll mitt hjärta med Björn Skifs spelades. Unisont sjöngs psalm 113. Officiant Sölve Hjalmarsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. My way med Frank Sinatra spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 231 unisont. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelade kantorn Fly me to the moon och därpå läste officianten välsignelsen. Som avslutning spelade kantorn Sailing på orgel.