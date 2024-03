Elsa Johansson

Som inledning på akten spelade organist Ida Fahl Håll mitt hjärta av B Skifs varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Alexander och Sofia sjöng Hallelujah av L Cohen och efter begravningsbön och Herrens bön sjöng de församlade psalm 190. Medan Dust it off med The Dø och Nangijala med S Lindström spelades tog de sörjande ett sista farväl. Efter slutbön och välsignelse avslutade organisten med att spela Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell.