Eira Petersson

Akten inleddes med att organist Mika Lidén spelade Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto varefter psalm 223 sjöngs unisont. Officiant Johan Alberius höll griftetal och sedan Julia Ekvall på violin framfört Låt till far av P E Olsson samt Visa i Backa av G Siljebo förrättade officianten överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 238 B och psalm 190 och därpå tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl under stilla musik. Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.