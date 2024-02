Dum fråga kanske, men... varför om robotar är så smarta – varför ska jag välja tre bilder med trafikljus?

Vi har alla varit där, suttit och kisat framför skärmen och försökt hitta alla trafikljusen, bussarna eller cyklarna i de små rutorna. Programmet kallas för Captcha, en förkortning av Completely automated public turing test to tell computers and humans apart, och används för att undvika att botar skapar spam, fejkkonton och sprider desinformation.