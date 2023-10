Doris Erlandsson

Kantor Per-Ola Svensson inledde med att spela Time to say goodbye av F Sartori varefter psalm 199:1-3 sjöngs unisont. Officiant Nina Lundborg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Avundsjuk på änglarna och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och sedan officianten lyst frid och läst välsignelsen avslutade kantorn med att spela Air av Bach.