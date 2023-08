Curt Sundlöf

Akten inleddes med att kantor Margareta Wessel spelade You raise me up av T Holmér på orgel varpå psalm 304 sjöngs unisont. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Calle Engström spelade en blues improvisation på munspel. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. De sörjande tog ett sista farväl under stilla orgelmusik. Kantorn sjöng Summertime som solosång och akten avslutades med att Amazing grace spelades.