Conny Carlsson

Akten inleddes med att organist Ida Fahl spelade Intrada i egen komposition varefter psalm 231 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Men bara om min älskade väntar av U Dageny spelades och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 702 unisont. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av Why worry av M Knopfler och som avslutning spelade organisten River flows in you av Yiruma.