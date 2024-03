Christofer Pleijert Olofsson

Som samlingsmusik spelades Sound of silence och som inledning spelade organist Alexander Ohlsson Tro varefter han som solosång framförde Fields of gold. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Susanne Elssjö höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 730 och 830 inramade begravningsbön och Herrens bön. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades Like a bridge over troubled water och sedan organisten som solosång framfört Ser du månen där du är ikväll läste officianten slutbön och välsignelse. Som avslutning spelades The show must go on.