Bo Johansson

Akten inleddes med att Sånt är livet med Anita Lindblom spelades varpå officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Let go med Weeping Willows spelades och efter minnestal spelades Rosor och palmblad med Kent. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl och officianten uttalat slutord avslutades akten med att Röda trådens slut med Sven-Ingvars spelades.