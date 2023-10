Björn Severinsson

Akten inleddes med att kantor Elin Källman spelade Inbjudan till Bohuslän av E Taube varpå psalm 251 sjöngs unisont. Officiant Håkan Englund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 313 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl och nedlade blommor till tonerna av In dreams med Roy Orbison. Officianten läste välsignelsen och som avslutning spelades You'll never walk alone med Gerry & The Pacemakers.