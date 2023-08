Björn ”Böna” Johansson

Akten inleddes med att kantor Kerstin Karlsson Garlati spelade Ser du månen där du är ikväll varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Göran Madeland höll griftetal. förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord varefter Jag och min far med M Uggla spelades. Efter förbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under musiken Time to say goodbye. Psalm 201 sjöngs tillsammans och som avslutning spelades Öppna landskap med U Lundell.