Birgitta Magnusson

Kantor Kerstin Linderberg inledde akten med att på orgel spela You raise me up av R Lövland varefter Benny Petersson på saxofon framförde Amazing grace av J Newton. Officiant Magnus Johansson höll griftetal och förrättade överlåtelsen och sedan de församlade unisont sjungit psalm 249 läste officianten valda bibelord. Efter Herrens bön och välsignelse sjöngs psalm 297 och på saxofon framfördes Nocturne av E Taube. Som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Air av J S Bach på orgel. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl och sjöng psalm 297.