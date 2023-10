Birgitta Johnsson

Akten inleddes med att kantor Minu Bergman spelade Tears in heaven av E Clapton varefter psalm 248 sjöngs unisont. Solisterna Molly och Elliot Carsheim framförde Your song av E Clapton. Officiant Ove Carlsson höll griftetal och förrättade överlåtelsen och sedan solisterna framfört Mamma av A Lee Meldau läste officianten valda bibelord. Solisterna sjöng I just called to say I love you av S Wonder och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 201 unisont. De sörjande tog ett sista farväl varpå barnbarnet Elise Johnsson sjöng En tuff brud i lyxförpackning av S Brehm/S Paddock/G Stevens. Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.