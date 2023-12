Birgit Selenhag

Akten inleddes med att kantor Kerstin Jonsson på orgel spelade Air av J S Bach varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Via Musikbanken spelades Det regnar och regnar med Lasse Stefanz och efter begravningsbönen sjöngs psalm 297 unisont. Under stilla orgelmusik tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och som avslutning spelades My way av J Revaux på orgel.