Birgit Palmqvist

Akten inleddes med att What a wonderful world spelades varpå officiant Anneli Schnell uttalade inledningsord, ledde ljuständningen och läste dikten Det är vackrast när det skymmer. På tvärflöjt framförde Lotta Linsten Så skimrande var aldrig havet och efter minnestal läste officianten dikten Allt är så underligt fjärran idag. På tvärflöjt spelades Cantilera och vid det offentliga avskedet läste officianten dikten En gång skall du vara en av dem. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste dikten Döden betyder ingenting. Som avslutning spelades Over the rainbow.