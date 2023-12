Birgit Karlsson

Akten inleddes med att Time to say goodbye med Dana Dragomir spelades varpå officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Sedan Jag har hört om en stad med Christer Sjögren spelats läste officianten minnestal och Koppången med Kalle Moraeus spelades. De sörjande tog ett sista farväl och officianten uttalade slutord. Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson.