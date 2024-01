Birgit Johansson

Officiant Susanne Elssjö höll ett personligt griftetal och läste valda bibelord. Organist Alexander Olsson inramade akten med att spela You raise me up av R Løvland och Tröstevisa av B Andersson. På cd spelades We’ll meet again med Vera Lynn. Unisont sjöngs psalmerna 190, 249 och 285. Urnsättning ägde rum på Virserums nya kyrkogård.