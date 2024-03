Berth Barkstedt

Kantor Andreas Wellinder inledde med att spela Så skimrande var aldrig havet av E Taube varpå han som solosång framförde När solen färgar juninatten av T Magnusson/S-E Magnusson. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Göran Madeland höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 297 och 285 inramade förbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades My way med F Sinatra.