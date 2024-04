Bernth Johansson

Som inledning spelades Amazing grace med Johan Stengård varefter psalm 249 sjöngs unisont till kantor Kerstin Karlsson Garlatis ackompanjemang. Officiant Gio Johannesson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. På piano spelade kantorn Han hade seglat för om masten och efter begravningsbön och Herrens bön sjöng kantorn Visa i folkton. De sörjande tog ett sista farväl och efter slutbön och välsignelse sjöngs psalm 251 unisont. Akten avslutades med att fly me to the moon med Frank Sinatra spelades.