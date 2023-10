Bernt Karlsson

Akten inleddes med att kantor Ann Hultman spelade You raise me up av R Løvland/B Graham varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Håkan Englund höll griftetal, förrättade överlåtelse och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Jag har hört om en stad av L Lithell och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Amazing grace i arrangemang av J-O Kulander. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.