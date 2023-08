Berit Rosenqvist

Som inledning spelade kantor Björn Alexandersson Som en bro över mörka vatten av P Simon och A Garfunkel varpå psalm 248 sjöngs unisont. Officiant Owe Sigonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Kantorn framförde som solosång Där rosor aldrig dör av L Lithell. De sörjande tog ett sista avsked under stilla musik. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöng psalm 297 unisont varpå kantorn sjöng My way av F Sinatra. Som avslutning spelade kantorn Amazing grace.