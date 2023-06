Berit Lindqvist

Akten inleddes med att Fix you med Coldplay och The sound of silence med Disturbed spelades varpå psalm 304 sjöngs unisont till kantor Per-Ola Svenssons ackompanjemang. Officiant Nina Lundborg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Everybody hurts med REM spelades och efter Herrens bön sjöngs psalm 249 unisont. De sörjande tog ett sista farväl till stilla pianomusik och sedan Rollin´down med Eddie Meduza spelats avslutades akten med att Amazing grace med The Royal Scots Dragoon Guards spelades.