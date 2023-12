Bente Christensen

Akten inleddes med att Time to say goodbye med Andrea Bocelli/Sarah Brightman spelades via Musikbanken varpå de församlade unisont sjöng 249 till ackompanjemang av organist Mika Lidén. Officiant Mattias Rosenquist höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Via Musikbanken spelades Stad i ljus med Tommy Körberg och officianten läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 248 unisont och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Hva gor vi nu, lille du med Gasoline spelades via Musikbanken och sedan officianten läste slutbön och välsignelse avslutades akten med att Time to say goodbye med Andrea Bocelli/Sarah Brightman spelades via Musikbanken.