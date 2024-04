Bengt Ragnar

Kantor Ann Hultman inledde med att på piano spela Tröstevisa av B Andersson varpå En kväll i juni med Lasse Berghagen spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Håkan Englund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Himlen är oskyldigt blå av K Gärdestad/T Gärdestad och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 248 unisont. Till tonerna av stilla pianomusik tog de sörjande ett sista farväl och sedan officianten läst välsignelsen spelades digitalt Du är för alltid en del utav mig med Lasse Berghagen. Akten avslutades med att kantorn spelade Thank you for the music på piano.