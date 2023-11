Bengt Persson

Akten inleddes med att Bridge over troubled water med Paul Simon och Acker Bilk spelades varpå psalm 249 sjöngs unisont till organist Anders Petterssons ackompanjemang. Officiant Johan Alberius höll griftetal och som solosång framförde Björn Rosenqvist Ser du månen där du är i kväll av T Stenström. Officianten förrättade överlåtelsen och sedan sångsolisten framfört Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman läste officianten valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont och därpå tog de sörjande ett sista farväl till tonerna av Koppången. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Stranger on the shore med Acker Bilk.