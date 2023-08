Bengt Habbe

Officiant Ola Sandberg höll griftetal och läste valda bibelord. Kyrkomusiker Jeanette Frode inramade akten med att spela Amazing grace och You raise me up av R Løvland samt Tröstevisa av B Andersson under avskedet. Unisont sjöngs psalmerna 251 och 249. Urnsättning sker på Virserums kyrkogård.