Bengt Eriksson

Akten inleddes med att Lena Mosserud på orgel spelade Amazing grace varpå sångsolist Andreas Wiberfors framförde Där rosor aldrig dör. Pastor Thomas Andersson läste bibelord och sedan sångsolisten framfört I din himmel höll pastorn griftetal, läste bibelord och förrättade överlåtelsen. Solisten sjöng Som en härlig gudomskälla och under stilla orgelmusik tog de sörjande ett sista farväl. Officianten lyste frid och läste välsignelsen och som solosång sjöng Bengt-Inge Wiberfors You raise me up. Som avslutning spelade Lena Mosserud Bridge over troubled water.