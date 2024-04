Akten inleddes med att kantor Per-Ola Svensson spelade Preludium opus 28 no 4 av F Chopin varefter psalm 190 sjöngs unisont. Officiant Nina Lundborg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste välsignelsen och som avslutning spelade kantorn Preludium i c- moll opus 28 no 20 av F Chopin.