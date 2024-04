Barbro Johansson

Akten inleddes med att kantor Aili Andersson spelade Largo av Vivaldi och Morning has broken varefter psalm 297 sjöngs unisont. Officiant Petronella Larsdotter höll griftetal och unisont sjöngs psalm 249. Efter begravningsbönen spelades Over the rainbow och därpå tog barnen med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Akten avslutades med att kantorn spelade Time to say goodbye av F Sartori.