Axel Göransson

Som inledning på akten spelades Time to say goodbye med Sarah Brightman digitalt varpå den bortgångnes dotter Annette Göransson på saxofon framförde Horgalåten. Unisont sjöng de församlade psalm 249 till kantor Kerstin Jonssons ackompanjemang och på saxofon spelades Nocturne. Officiant Sofia Ekelund Fogelström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter förbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla pianomusik. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 297. Akten avslutades med att Medows of heaven med Nightwish spelades digitalt.