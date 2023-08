Åse Dahlström

Akten inleddes med att kantor Margareta Wessel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter Aldrig ska jag sluta älska dig med J Gardell spelades digitalt. Psalm 248 sjöngs unisont varpå officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Jag vill ha en egen måne med T Gärdestad spelades och psalm 231 sjöngs unisont. De sörjande tog ett sista avsked under stilla orgelmusik. Tears in heaven av E Clapton spelades och som avslutning spelades Goodnight sweetheart med The Boppers.