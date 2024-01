Antonio Lavado

Som inledning spelades I din himmel med Sonja Aldén varefter officiant Anders Bergsell uttalade inledningsord. Tröstevisa av J Leijon spelades och efter minnestal och offentligt avsked med ljuständning framförde sångsolist Ida Lavado Imagine. Gemensamt bads Fader vår och medan de sörjande tog ett sista farväl spelades You are the reason med Pianovus. Efter officiantens slutord avslutades akten med att Visa vid vindens ängar spelades instrumentalt.