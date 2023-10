Annika Wickström

Som inledning spelades via Musikbanken Till slutet av augusti med Benjamin Ingrosso och Moonica Mac varefter psalm 830 sjöngs unisont. Officiant Sofia Ekelund Fogelström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde Michaela Engdahl Gabriellas sång och därpå tog familj, släkt och vänner ett sista farväl. Solisten sjöng Kärleken är och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 730 unisont. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Andas in andas ut med Thomas Stenström via Musikbanken.