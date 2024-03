Anna-Lisa Sjöberg

Akten inleddes med att kantor Anna Rosén på orgel spelade Koppången av P-E Moraeus varefter psalm 249 sjöngs unisont. Som solosång framförde kantorn Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill. Officiant Sunniva Rettinger höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och sångsolisten framförde I din himmel av B Lundgren/P Boström/S Aldén. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 172 och officianten läste välsignelsen. Som avslutning spelade kantorn Over the rainbow av H Arlen/E Y Yarburg.