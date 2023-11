Ann-Kristin Svensson

Som samlingsmusik spelade kantor Aili Andersson stilla musik på piano och som inledning spelades Time to say goodbye med Bocelli/Brightman. Sångsolist Therese Wahlgren Sundén framförde En säng av rosor av Darin varefter psalm 190 sjöngs unisont. Officiant Monica Schreiner höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöng solisten Vem kan segla förutan vind och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Sångsolisten sjöng Ser du månen där du är ikväll av T Stenström och efter slutbön och välsignelse sjöngs psalm 251 unisont. Akten avslutades med att En liten ängel med Thorleifs spelades.