Anders Sjöberg

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson spelade Adagio in G minor for strings and organ av T Albinoni varefter psalm 210 sjöngs unisont. Officiant Eva Solid höll begravningstal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 235 unisont. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl läste officianten slutbön och välsignelse och som avslutning spelade organisten Largo av G F Händel.