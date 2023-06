Anders Gunnarsson

Akten inleddes med att Peter Lilja på piano spelade The Bangles låt Eternal Flame varefter officiant Git Åkeson inledningstalade. Jag och min Far med Magnus Uggla spelades och efter officiantens minnesord spelades Kom ihåg mig nu med Lars Winnerbäck följt av Ser du månen där du är i kväll med Thomas Stenström. De sörjande tog ett sista farväl till lugna pianotoner. Farewell med Avantasia spelades och efter officiantens slutord spelade pianisten Have you ever seen the rain av Creedence Clearwater Revival.