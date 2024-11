Tiden i Kalmar var en lycklig tid med närheten till Carinas älskade Stensö. Där promenerade hon med familjen. Där sprang hon många joggingrundor och under vintern var hon snabbt ute i skidspåren. Under Kalmartiden kom Carina i kontakt med Friskis & Svettis. Hon utbildade sig till ledare och nu fick Carina utlopp för ännu ett intresse, musiken. Med kraft och styrka och rörelseglädje ledde hon pass i bland annat Kalmarsundsparken.

När Carina flyttade till Torsås tog hon sitt kära Friskis med sig. 1987 startade hon Friskis & Svettis Torsås. Något nytt! Härlig träning till medryckande musik blev nu en tillgång för alla träningssugna kommuninnevånare. Carina ledde pass i en välfylld sporthall med innebandylag otåligt väntande utanför dörren. Hon inspirerade många till att utbilda sig till ledare och föreningen växte. På gympagolvet tillsammans med sina motionärer trivdes Carina som bäst. Hennes taktkänsla och musikval inbjöd till rörelseglädje och uppskattningen var stor av alla deltagare. Tillsammans med alla Friskis & Svettis-ledare fyllde Carina sporthallens A-hall vid julgympor och jubileumsgympor. Alla lika välbesökta och uppskattade. Hennes engagemang blev en stor glädje för alla under alla år som hon kunde vara aktiv.

Trots långvarig sjukdom vägrade Carina ge upp. Hon älskade att springa, gå i skogen och under höst och vinterkvällar kunde många se och möta henne på hennes promenadrundor i mörkret. Carina njöt av att plocka alla vägkantens blommor och under hennes vår och sommarpromenader hade hon alltid en blombukett i sin hand. Ända in i slutet hade Carina en stark livsvilja och längtade att få komma ut.