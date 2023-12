Åke Lilliehorn

Akten inleddes med att kantor Gunilla Hammarlund på orgel spelade Air av J S Bach varpå Benny Petersson på saxofon framförde O, store Gud av C Boberg. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Komminister Peter Wärnlund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 235 och som solosång framförde kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström. Efter förbön, Herrens bön och välsignelse sjöngs psalm 172 unisont. På saxofon spelades You raise me up av R Lövland/B Graham och som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Amazing grace på orgel. På kyrkogården tog de sörjande ett sista farväl.