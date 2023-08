Åke Ekström

Akten inleddes med att organist Birger Marmvik spelade Öppna landskap av U Lundell varpå psalm 199 sjöngs unisont. Officiant Eva Solid höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord varpå Over the rainbow spelades. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 201 tillsammans varefter de sörjande tog ett sista avsked under stilla musik. Akten avslutades med att organisten spelade Air av J S Bach.