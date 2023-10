Larsson (S) anklagade Jonsson (C) för härskarteknik

Frida Larsson (S) anklagade kommunalrådet Johan Jonsson (C) för att använda härskartekniker under måndagens fullmäktigedebatt. Emma Åhlander Hansson (M) menade att Larsson gör detsamma och Jonsson ansåg att fullmäktiges ordförande Per Adolfsson (S) borde överväga att visa ut Larsson.