Katt räddades från hotellet – kunde inte ta sig ut: ”Måste hända något”

Ann-Kristin Elgan tänker inte ge sig beträffande Vissefjärda hotell varifrån hon nyligen räddade en katt som tagit sig in. Foto: Peter Lejon

– Många vet att jag är starkt engagerad för katter, så jag blev stannad vid hotellet. Tidigare har man kunnat gå in i hotellet, men dörrar har bytts ut, så jag gick runt och kände på dörrarna, men det gick inte, för alla dörrar är plomberade nu, säger Ann-Kristin Elgan.

– Det är det enda stället där katten kan ha tagit sig in. Innanför fönstret sluttar väggen ner till golvet och katten kunde troligen inte ta sig upp samma väg.

– Jag kontaktade också föreningen Hemlösa katter Kalmar (HKK) och de kom och lånade ut en fångstbur som sattes på balkong med hjälp av liften. Efter tio minuter gick katten in i buren. Han var inte märkt på något sätt, så HKK har tagit hand om honom och ska se till att han får ett nytt hem. Vi vet ju inte vad han egentligen heter, men nu kallas han i alla fall för Edmond.

Till saken hör att bland andra Vissefjärda samhällsförening under flera år verkat för att situationen runt hotellet ska få en lösning. Kontakter har tagits med fastighetsägare och kommunen, men eftersom byggnaden ägs av ett företag har inte kommunen kunnat göra något handgripligt.

Under ”flyktingåren” var det meningen att hotellet skulle bli flyktingförläggning i företaget Holding AB:s regi. Så skedde också under en kort tid, men sedan upphörde verksamheten. Under en vinter frös vattenledningar sönder och fastigheten vattenskadades svårt.