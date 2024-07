80 kilo kroppkakor går åt under Tjoget i helgen

Orienteringstävlingen Tjoget arrangeras med start och mål på festivalområdet i Rasslebygd under helgen. Omkring 1300 löpare från södra Sverige medverkar och arrangerande Emmaboda Verda OK räknar bland annat med att det under helgen kommer att säljas 80 kilo kroppkakor.