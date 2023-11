”Vila i mörkret – tänd ett ljus”

”Faktiskt är det under allhelgona som allra flest går till kyrkor och kyrkogårdar, till och med fler än under julen.”

Vår tid präglas av högt tempo och ett aldrig sinande flöde av intryck som kan vara svårt att pausa från. Många talar om ”fomo” – fear of missing out, rädslan för att missa något av allt som händer. Kanske skulle vi istället börja tala om ”jomo” – joy of missing out. För nog ligger det både befrielse och glädje i att slippa ta del av allt.