”Vi vill att hela kommunen ska leva”

Vi hade varit nöjda med en funktionell och bra ridanläggning istället för en av sydöstra Sveriges mest påkostade. Det finns ett uttryck som lyder ”need to have or nice to have”. En ridanläggning för 50 miljoner kronor är ”nice to have” men bra skola, fungerande vård, god omsorg och ett tryggt Nybro är ”need to have” och det prioriterar vi!