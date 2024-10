”Varför saboteras Stångådals- och Tjustbanorna”

Om Stångådals- och Tjustbanorna rustas upp och elektrifieras sänks tågtrafikens kostnader medan resandet och intäkterna mångdubblas – underskottet minskar. En genomgång av KLT-statistik och Trafikverket-rapporter visar dessutom att kostnaden per tågresenär kan göras låg. Krösatåget Y2 har samma kapacitet som 2 – 3 bussar och är inte fyra gånger dyrare att köra än buss.

Ulf Carlsson ger ett skräckexempel med biljettpris för tåg Västervik – Linköping à cirka 120 kronor och skattesubvention per resenär med mer än 1 000 kronor. Utifrån tågkostnaderna ger det knappt 10 resenärer per tur vilket tyder på att Trafikverket och tågansvariga arbetat hårt för att få ovanligt lågt resande vilket ger hög kostnad per resenär. Satsning kan lösa problemet.