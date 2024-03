”Varför ger vi inte sjukligt överviktiga den vård de behöver?”

Omfamna ny medicinsk revolution. Det har debatterats mycket om mediciner i media den senaste tiden. Bland annat om läkemedel baserade på hormonet GLP-1. som finns i substansen semaglutid. Den ansedda medicinska tidskriften The Science utnämnde behandling med GLP-1 läkemedel mot övervikt som “the breakthrough of the year” - alla kategorier 2023. Orsaken var att dessa mediciner, ursprungligen utvecklade för typ 2 diabetes, nu har visat stora positiva effekter på personer med enbart övervikt. Medicinen minskar utöver vikt klart symtom på hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke. De nya medicinerna är alltså mycket effektiva. Låt oss omfamna dessa och sluta debattera huruvida det är obesa patienter eller patienter med diabetes typ 2 som ska få tillgång till dem. Medicinen är en revolution i kampen mot fetmaepidemin.

Inför en digital vårdmodell. För att bota övervikt krävs en rad livsstilsförändringar. Det handlar inte bara om medicin utan man måste sätta in flera åtgärder för att förändra livsstilen genom kostrådgivare, läkare, personlig tränare och psykolog. Att erbjuda allt detta via fysisk vård är dyrt och komplicerat. Låt oss istället snegla på Storbritannien, som har ett ännu större problem med övervikt. Där har National Institute for Care and Health Excellence infört guidelines kring att just vård av obesitas bör vara digital.