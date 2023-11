”Tillsammans tar vi ansvar för Kalmar län”

Just nu färgas vår tillvaro av krig och ekonomisk kris. Därför har vi i Moderaterna och Kristdemokraterna i år presenterat en återhållsam oppositionsbudget, där vi fokuserar på att utföra regionens verksamhet så effektivt som möjligt. Vi har valt att ställa oss bakom den politiska majoritetens förslag till ekonomiska ramar och arbeta med förbättringsförslag inom dessa ramar.

Under det gångna året har alla partier i regionen krokat arm och tillsammans arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i balans, något våra två partier strävat efter under lång tid. Vår förhoppning är att detta arbete nu kan fortsätta, likt vi hjälptes åt under pandemiåren. I vår budget ställer vi därför en rad konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att få ordning på ekonomin.