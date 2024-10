”Vi kan inte ta pengar från canceroperationer och slänga in i tågtrafiken.”

Vi får dessutom transporter som avgår och kommer fram i tid. Det är faktiskt så att var tredje avgång på Tjustbanan ställs in. Hur man klarade transporterna? Ja, man kallade in bussar förstås. Det är nästan fyra gånger så dyrt per kilometer att transportera resenärer med länstrafikens tåg som med dess bussar, enligt en rapport från Trafikanalys 2020.