”Sommartid är Kalmar län populärt.”

”Om Region Kalmar finge sin rättmätiga del av infrastrukturinvesteringar i Sverige skulle det räcka både till att rusta upp Tjust- och Stångådalsbanorna.” Foto: Mats Holmertz

Men när det sedan blir vardag igen glömmer regering och Trafikverket bort Kalmar län. Åtminstone när det gäller satsning på infrastrukturen. Det gäller både järnväg och väg. Om statens investeringar i infrastruktur vore jämlika per invånare i de svenska länen skulle Region Kalmar få 7,3 miljarder kronor under 12 års perioden 2018- 2029. (Antalet invånare 245 000 x genomsnittssatsning i Sverige per invånare 30 000 kr) enligt uträkning utifrån Trafikverkets Nationella plan utförd av Sydsvenska Handelskammaren.

I en debattartikel den 16 juli skriver näringslivsföreträdare om hur E 22:an inte tilldelats pengar för en kringfart i Bergkvara. Denna skulle kosta kring en halv miljard kronor. Debattörerna skriver att eftersom det inte finns någon Östra Stambana så är behovet av hög vägstandard särskilt stort.

Några socialdemokratiska politiker i Kalmar län skriver i Barometern den 13 juni om de regionala järnvägarna Stångådals- och Tjustbanorna som viktiga för regionen men de kan göra betydligt större nytta om de rustas upp. Det är ju helt klart. När Blekinge kustbana fick helsvetsad räls och elektrifierades samt fick tätare trafik ökade resandet tiofaldigt.

När Svealandsbanan mellan Södertälje och Arboga rustades upp blev resandeökningen sjufaldig. Således, om man gör något åt banor brukar det ge ordentligt resultat.

Man behöver inte bygga helt nya banor för att få betydligt större resande. Det räcker att rusta upp befintliga genom att byta till helsvetsad räls för en kostnad om cirka 100 miljoner per mil och gärna elektrifiera, kostnad kring 50 miljoner per mil. Trädsäkring kostar cirka 5 miljoner per mil.

Att säkra obevakade vägövergångar kan med GPS teknik göras betydligt billigare än de cirka 5 miljoner kronor per korsning som är en nuvarande genomsnittskostnad. Sammantaget ger detta en kostnad för en mil upprustad bana kring 160 miljoner kronor. Dessa belopp kan jämföras med att bygga ny järnväg.

Sådan kostar kring en miljard kronor per mil för enkelspår, det vill säga cirka sex gånger mer än att rusta upp en befintlig bana, räknat per mil. Som jämförelse kan nämnas att den dubbelspåriga Ostlänkens kostnad per mil är nu uppe in nära 6 miljarder kronor enligt Trafikverkets beräkningar.

Om Region Kalmar finge sin rättmätiga del av infrastrukturinvesteringar i Sverige skulle det räcka både till att rusta upp Tjust- och Stångådalsbanorna för totalt kring 5 miljarder kronor samt att rusta upp vägnätet inklusive kringfarten vid Bergkvara. Regionpolitiker, lycka till i er strävan att sätta Region Kalmar i fokus även efter semesterperioden.